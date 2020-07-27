Один из кандидатов на должность губернатора Тамбовщины отказался от участия в выборах

27 Июль 2020 2020-07-27T11:00:35+03:00

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Как сообщает избирательная комиссия Тамбовской области, к ним поступило заявление от одного из кандидатов на должность губернатора Гагика Овсепяна об отказе от дальнейшего участия в выборах. Свое решение он мотивировал личными обстоятельствами.

Напомним, что Гагик Робертович Овсепян был выдвинут кандидатом на должность главы администрации Тамбовской области Региональным отделением в Тамбовской области Политической партии Коммунистическая партия социальной справедливости.

- Заявление кандидата было рассмотрено на заседании избирательной комиссии Тамбовской области 24 июля. Таким образом, Г.Р. Овсепян не будет в дальнейшем принимать участие в избирательной кампании по выборам главы администрации Тамбовской области, - говорится в официальном сообщении избиркома.

Добавим, что на пост губернатора Тамбовщины претендуют пять человек. Это Александр Никитин, Игорь Телегин, Павел Плотников, Андрей Жидков и Сергей Клишин.

ИСТОЧНИК KP.RU