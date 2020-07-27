В Тамбове жители 44 домов останутся без горячей воды

27 Июль 2020 2020-07-27T12:20:55+03:00

Ее также отключат в трех школах, трех детских садах и двух медучреждениях

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Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, в связи с гидравлическими испытаниями тепломагистрали ТМ-2 с 27 по 31 июля будет отключено горячее водоснабжение в районе улиц Мичуринская и Н.Вирты.

В общей сложности, без горячей воды останутся 44 жилых дома, а также , три учебных заведения (школа № 13 (Н.Вирты, 120), лицей № 14 (Мичуринская, 112в), горнолыжная школа (Мичуринская, 112в), три детских сада («Родничок» (Н.Вирты, 118), «Сказка» (Мичуринская, 183), «Радуга» (Мичуринская, 122), два медицинских учреждения(кабинет врача общей практики (Мичуринская, 189) и Центр здоровья детей (Мичуринская, 169в).

ИСТОЧНИК KP.RU