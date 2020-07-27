Шесть тамбовских выпускников получили на ЕГЭ 200 баллов

27 Июль 2020 2020-07-27T11:39:47+03:00

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Стали известны результаты единого государственного экзамена по физике и истории. Ребята показали отличные знания по этим предметам. И, как сообщили в управлении образования и науки области, на данный момент шесть участников ЕГЭ-2020 набрали сто баллов по двум предметам.

Это выпускница прошлого года Ольга Кондракова (русский язык и литература), выпускник лицея №6 города Тамбова Юрий Дмитриевцев (информатика и физика), выпускница Мичуринского лицея Валерия Чепракова, выпускница Сосновской школы №1 Анастасия Громова, выпускница школы №3 города Моршанска Екатерина Кондратьева (все - русский язык и история), выпускница школы №1 города Моршанска Анна Майорова (русский язык и физика).

Что касается результатов экзаменов по истории и физике, то историю сдавали 779 ребят. Девять участников экзамена набрали максимальные сто баллов. 124 показали высокий результат (от 80 до 99 баллов).

- Экзамен по физике сдавали 902 выпускника. Шесть из них набрали сто баллов. 76 - от 80 до 99 баллов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU