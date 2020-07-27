В Тамбовской области под колесами авто погиб 39-летний велосипедист
Авария, в которой погиб 39-летний мужчина, произошла 25 июля в 16 часов 40 минут на 2 километре автодороги «Мичуринск –Кочетовка 3 - СХПК имени Мичурина», проходящей по территории Мичуринского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 71-летний водитель автомобиля "ВАЗ-1111" наехал на велосипедиста. После этого автомобиль «ВАЗ-1111» выехал на полосу встречного движения где столкнулся с автомобилем «ЗАЗ- Шанс», под управлением 37-летнего мужчины.
- В результате ДТП 39-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU