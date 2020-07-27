В Тамбовской области коронавирусом заболела 8-месячная девочка

27 Июль 2020 2020-07-27T09:42:22+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки, 27 июля, число заразившихся коронавирусом достигло 5842 человека. 4850 из них выздоровели, 34 умерли. 37 новых случаев заражения зафиксировали сегодня. COVID-19 нашли у 13 мужчин и 23 женщин в возрасте от 21 года до 86 лет, а также у 8-месячной девочки.

- На госпитализации находятся 302 человека, из них диагноз «пневмония» у 260 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU