2020-07-26T11:06:46+03:00
Общество

На Тамбовщине высади 420 тысяч деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны

В акции приняли участие 85 регионов субъектов России
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Жители области сажали деревья и у себя на участках.Жители области сажали деревья и у себя на участках.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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На Тамбовщине за время международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадили 75 гектаров леса. А это около 420 тысяч молодых деревьев - дуба и сосны. Кроме того, в рамках озеленения территории районов засажено 25 гектаров скверов и парков: 119 тысяч деревьев, среди которых ель, каштан, катальпа, рябина, туя.

К акции присоединялись и простые жители области: в память о погибших родственниках они высаживали растения на своих участках. Эти деревья они заносили на интерактивную карту на официальном сайте акции. Тамбовчане отметили 222 растения.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано свыше 450 тысяч тамбовчан - то есть четверть населения области. И больше половины из них не вернулось.

В акции «Сад памяти» поучаствовали приняли все 85 субъектов России и свыше 50 стран. Из-за коронавируса порядка 40 регионов подали заявку на перенос массовых высадок в городах на осень этого года. Акция может стать ежегодной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Тамбовщине высади 420 тысяч деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны
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