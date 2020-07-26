2020-07-26T11:08:55+03:00
Коронавирус Covid-19

За минувшие сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 39 человек

Возраст инфицированных от 23 до 96 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 39 человек. Как сообщил региональный штаб 26 июля, из них 18 мужчин и 21 женщина. Возраст инфицированных от 23 до 96 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими.

Общее количество случаев Covid-19 в регионе достигло 5 805, в том числе 2 024 без клинических проявлений. Госпитализированы сейчас 287 человек, из них диагноз «пневмония» у 251. 4 844 тамбовчанина выздоровели: 2 223 выписали из стационара, 2 621 сняли с амбулаторного наблюдения. Умерли 34 пациента.

На домашнем карантине - 1 756 человек (из них подтвержденных случаев - 640, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 15 525. Выписаны из больниц - 3 363. Всего обследованных - 20 931.

ИСТОЧНИК KP.RU

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