В Тамбовской области сожгли 6 тонн конопли

25 Июль 2020 2020-07-25T13:32:24+03:00

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Во время проведения на территории области второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020», сотрудники полиции Знаменского района выявили очаг дикорастущей марихуаны площадью около 4 гектара на поле одной из сельхозпредприятий района. Руководитель организации, кому принадлежит поле, получил предписание об уничтожении наркотикосодержащих растений.

24 июля работники сельхозорганизации при помощи бензотримеров и трактора уничтожили весь очаг дикорастущей марихуаны, собрали в стога и подожгли. Все наркотикосодержащие растения весом около 6 тонн огнем уничтожены. За этим процессом наблюдали сотрудники полиции и члены районной антинаркотической комиссии.

- В УМВД России по Тамбовской области на круглосуточной основе работает телефон доверия 79-09-54, куда можно сообщить информацию о произрастании наркосодержащих растений для дальнейшего уничтожения. Также данную информацию можно сообщить по телефону близлежащего отдела полиции или 02, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU