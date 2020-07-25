2020-07-25T13:32:24+03:00
Общество

В Тамбовской области сожгли 6 тонн конопли

Дикорастущие растения нашли в Знаменском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Растения собрали в стога и подожглиРастения собрали в стога и подожглиФото: УМВД России по Тамбовской области
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Во время проведения на территории области второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020», сотрудники полиции Знаменского района выявили очаг дикорастущей марихуаны площадью около 4 гектара на поле одной из сельхозпредприятий района. Руководитель организации, кому принадлежит поле, получил предписание об уничтожении наркотикосодержащих растений.

24 июля работники сельхозорганизации при помощи бензотримеров и трактора уничтожили весь очаг дикорастущей марихуаны, собрали в стога и подожгли. Все наркотикосодержащие растения весом около 6 тонн огнем уничтожены. За этим процессом наблюдали сотрудники полиции и члены районной антинаркотической комиссии.

- В УМВД России по Тамбовской области на круглосуточной основе работает телефон доверия 79-09-54, куда можно сообщить информацию о произрастании наркосодержащих растений для дальнейшего уничтожения. Также данную информацию можно сообщить по телефону близлежащего отдела полиции или 02, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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