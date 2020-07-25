На месте строительства новой школы в Котовске нашли артиллерийский снаряд

25 Июль 2020 2020-07-25T11:57:55+03:00

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Тамбовской области поступило сообщение о том, что рабочими коммунальных служб, во время проведения земляных работ у одного из строящихся корпусов новой экотехношколы в городе Котовске был обнаружен предмет, похожий на снаряд. На место происшествия направили группу разминирования ОМОН территориального управления.

- В ходе осмотра специалисты идентифицировали находку как 152-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, - сообщает пресс служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Взрывотехники с соблюдением мер безопасности вывезли снаряд и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU