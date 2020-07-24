В Тамбовской области разрешили работу торговых центров и крупных магазинов

24 Июль 2020 2020-07-24T18:39:21+03:00

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24 июля соответствующим постановлением администрации области внесены очередные изменения в ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. На предстоящую неделю часть ранее введенных ограничений сохраняется. Послабления касаются работы торговых объектов.

До 31 июля продлен рекомендованный режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания.

Что касается изменений, то работу могут возобновить стационарные объекты торговли общей площадью до 5 000 кв метров, в том числе торгово-развлекательные и торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, магазины-склады и т.д., а также индивидуальные предприниматели.

- Также отрываются объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 1500 кв.м при наличии отдельного наружного входа и при условии соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременной находиться в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.метра, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU