2020-07-24T16:01:12+03:00
Общество

В Тамбове на Набережную вернулось семейство ежей

Арт-объект украсит площадку возле моста влюбленных
Ксения АЛЕШИНА
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К сваренным металлическим конструкциям мастера добавляют бетонные фрагменты, красят и укрепляют ихК сваренным металлическим конструкциям мастера добавляют бетонные фрагменты, красят и укрепляют ихФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове на Набережной специалисты Дирекции благоустройства и озеленения устанавливают обновленную ландшафтную композицию «Семейство ежей». Напомним, ранее арт-объект, пришедший в негодность, демонтировали, чтобы привести в порядок.

Скульптурная композиция будет состоять из двух ежей , трех ежат и пяти грибков. Она представляет собой комбинированные объекты, декорированные цветами К сваренным металлическим конструкциям мастера добавляют бетонные фрагменты, красят и укрепляют.

- Места высадки растений затягивают металлической сеткой, заполняют грунтом и обмазывают глиной , чтобы крепления оставались прочными и не размывались во время дождей. Для обеспечения устойчивости фигур их основания закрепляются бетоном, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Как отмечает начальник отдела дизайна МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Татьяна Иванникова, для декорирования скульптур использованы саженцы бегонии, петунии, ценнерарии, альтернантеры. На то, чтобы чтобы разработать и утвердить дизайн-макет, а также изготовить сварные конструкции, понадобилось около месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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