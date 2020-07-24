В Моршанске отца двоих детей осудили за неуплату алиментов

24 Июль 2020 2020-07-24T18:27:53+03:00

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В Моршанске суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин алиментов на содержание детей, взысканных по решению суда».

Установлено, что по решению суда мужчина должен был выплачивать алименты на содержание двоих детей по полторы тысячи рублей на каждого.

Однако горе-отец уклонялся от уплаты алиментов, за что привлекался к административной ответственности. Но и после этого он не предпринял мер по содержанию своих детей. В итоге мужчина задолжал более 30 тысяч рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя о мере наказания, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил жителя Моршанска к 6 месяцам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU