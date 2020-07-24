В Котовске при строительстве новой экотехношколы рабочие нашли снаряд

24 Июль 2020 2020-07-24T15:05:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Котовске на стройке одного из корпусов новой экотехношколы при снятии грунта во время земельных работ рабочие нашли снаряд. На место происшествия прибыли экстренные службы города: полиция, медики и пожарный расчет, а также представители администрации.

Зону обнаружения боеприпаса оцепили и оградили от доступа посторонних, сам снаряд проверили кинологи. Как сообщает пресс-служба администрации Котовска, служебная собака определила его как не боеспособный, однако окончательный вывод сделают взрывотехники после экспертизы.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU