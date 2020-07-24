2020-07-24T15:05:13+03:00
Происшествия

В Котовске при строительстве новой экотехношколы рабочие нашли снаряд

На место обнаружения опасной находки приезжали экстренные службы, включая пожарных и скорую
Ксения АЛЕШИНА
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Опасную находку обследовали кинологи с собакамиОпасную находку обследовали кинологи с собаками
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В Котовске на стройке одного из корпусов новой экотехношколы при снятии грунта во время земельных работ рабочие нашли снаряд. На место происшествия прибыли экстренные службы города: полиция, медики и пожарный расчет, а также представители администрации.

Зону обнаружения боеприпаса оцепили и оградили от доступа посторонних, сам снаряд проверили кинологи. Как сообщает пресс-служба администрации Котовска, служебная собака определила его как не боеспособный, однако окончательный вывод сделают взрывотехники после экспертизы.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU

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