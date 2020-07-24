2020-07-24T17:00:49+03:00
Общество

В одном из тамбовских сел ввели карантин по бешенству

Заболевание выявили у кошки
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Байловка Пичаевского района на улице Больничной установили карантин по бешенству животных. Как сообщает управление Россельхознадзора, опасное заболевание было выявлено у кошки.

Добавим, что в неблагополучном пункте запрещены выставки и продажа животных, выгуливание собак, а также вывоз собак и кошек за его пределы.

- Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, незамедлительно сообщайте ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение, - напоминают в Россельхознадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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