Тамбовский пляж в районе МНТК «Микрохирургия глаза» не прошел проверку Роспотребнадзора
По состоянию на 24 июля, в Тамбове не рекомендуется купание на пляже в районе МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Федорова, пляж «Пригородный» (по микробиологическим показателям). К такому выводу пришли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по итогам лабораторного исследования.
Кроме того, в Тамбовской области санитарным нормам не соответствуют следующие места для купания:
Тамбовский район
- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);
- р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям и по паразитологическим показателям).
Бондарский район
- р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям );
- пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).
Уметский район
- пруд а/д Тамбов-Умет (по санитарно-химическим показателям).
Рассказовский район
- пруд «Коптевский» с. Коптево (по микробиологическим показателям).
Мордовский район
- река Питюг р.п. Новопокровка (по микробиологическим показателям).
ИСТОЧНИК KP.RU