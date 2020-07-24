Тамбовский пляж в районе МНТК «Микрохирургия глаза» не прошел проверку Роспотребнадзора

24 Июль 2020 2020-07-24T14:22:18+03:00

Исследование показало, что вода не соответствует санитарным нормам

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По состоянию на 24 июля, в Тамбове не рекомендуется купание на пляже в районе МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Федорова, пляж «Пригородный» (по микробиологическим показателям). К такому выводу пришли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по итогам лабораторного исследования.

Кроме того, в Тамбовской области санитарным нормам не соответствуют следующие места для купания:

Тамбовский район

- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);

- р. Цна пляж «Татановский» (по санитарно-химическим показателям и по паразитологическим показателям).

Бондарский район

- р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям );

- пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).

Уметский район

- пруд а/д Тамбов-Умет (по санитарно-химическим показателям).

Рассказовский район

- пруд «Коптевский» с. Коптево (по микробиологическим показателям).

Мордовский район

- река Питюг р.п. Новопокровка (по микробиологическим показателям).

ИСТОЧНИК KP.RU