2020-07-24T13:43:48+03:00
Происшествия

Мичуринец угрожал убить мать деревянной доской

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринске полицейские выявили два преступления, связанных с угрозой убийством. Первый случай произошел в сарае одного из домов на улице Январской, где неоднократно судимый 31-летний местный житель под воздействием алкоголя, держа в руке деревянную доску, угрожал убийством своей матери.

Второе преступление произошло на улице Мира. Ранее судимый 49-летний мужчина, тоже под действием спиртного, во время ссоры со своим знакомым угрожал ему ножом.

- Полицейские установили все обстоятельства произошедших преступлений, злоумышленники были доставлены в отдел полиции и в результате опроса признали вину. В настоящее время в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из тамбовских сел ввели карантин по бешенству
В Тамбове на Набережную вернулось семейство ежей
Сервис Сбербанка помогает оптимизировать расходы на командировки
В Котовске при строительстве новой экотехношколы рабочие нашли снаряд
Тамбовский пляж в районе МНТК «Микрохирургия глаза» не прошел проверку Роспотребнадзора
Мичуринец угрожал убить мать деревянной доской
В новом учебном году тамбовские учителя получат доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство
Двое тамбовских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике
Директор тамбовского пункта приема лома присвоил себе почти полмиллиона рублей
Администрация Тамбова изымает для муниципальных нужд гаражи, мешающие строительству дороги по ул. Магистральной
Тамбовчане планировали сбыть в Тюменской области 5 кг фальшивых монет
У следователей СК появится ведомственный санаторий