Мичуринец угрожал убить мать деревянной доской

24 Июль 2020 2020-07-24T13:43:48+03:00

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В Мичуринске полицейские выявили два преступления, связанных с угрозой убийством. Первый случай произошел в сарае одного из домов на улице Январской, где неоднократно судимый 31-летний местный житель под воздействием алкоголя, держа в руке деревянную доску, угрожал убийством своей матери.

Второе преступление произошло на улице Мира. Ранее судимый 49-летний мужчина, тоже под действием спиртного, во время ссоры со своим знакомым угрожал ему ножом.

- Полицейские установили все обстоятельства произошедших преступлений, злоумышленники были доставлены в отдел полиции и в результате опроса признали вину. В настоящее время в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU