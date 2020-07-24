2020-07-24T12:55:58+03:00
Общество

В новом учебном году тамбовские учителя получат доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство

Средства начнут начислять с 1 сентября этого года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С сентября 2020 года классным руководителям будет начисляться «президентская» доплата из госбюджета в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, сохранятся и региональные выплаты, которые полагались классным руководителям и ранее.

Как пояснили в управлении образования и науки области, на Тамбовщине с 2018 года действует дифференцированный подход к оплате труда за классное руководство. Размер оплаты зависит от эффективности и результативности работы классных руководителей.

Сегодня деятельность классного руководителя выходит за рамки школы. Во время дистанционного обучения работа классных руководителей была особенно заметна. В этот непростой период они работали в режиме нон-стоп.

- Решение по дополнительной надбавке за классное руководство более чем оправдано: в современной жизни школы классный руководитель является наставником, организатором, психологом, администратором и еще много кем. В то же время классный руководитель должен создавать для детей такие условия, чтобы каждый достиг индивидуальных высот. Поэтому эффективность работы руководителя класса учитывает результативность учеников - независимо от вида деятельности и уровня сложности, - отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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