2020-07-24T12:05:45+03:00
Общество

Двое тамбовских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

Оба учились в лицее №14
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стали известны результаты единого государственного экзамена по профильной математике. Его, напомним, ребята сдавали две недели назад, 10 июля. Этот предмет для сдачи стал третьим по популярности в регионе - свои знания по нему демонстрировали 1867 человек. При этом двое набрали максимальные сто баллов. Превосходный результат показали два выпускника лицея №14 имени Заслуженного учителя А.М. Кузьмина города Тамбова.

- В целом, ребята отлично справились с экзаменационными испытаниями по математике повышенного уровня сложности. 145 человек показали высокие баллы (от 80 до 99), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тем временем, экзаменационная пора для тамбовских выпускников продолжается. 24 и 25 июля определены как резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти в основной день проведения экзамена, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам. В Тамбовской области таких 133 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новом учебном году тамбовские учителя получат доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство
Двое тамбовских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике
Директор тамбовского пункта приема лома присвоил себе почти полмиллиона рублей
Администрация Тамбова изымает для муниципальных нужд гаражи, мешающие строительству дороги по ул. Магистральной
Тамбовчане планировали сбыть в Тюменской области 5 кг фальшивых монет
У следователей СК появится ведомственный санаторий
Тамбовские художники рисуют портреты врачей, борющихся с COVID-19
Росгвардейцы задержали тамбовчанина, который пытался угнать мотоцикл
За выращивание конопли тамбовчанин получил условный срок
На шести тамбовских улицах не будет электричества
У тамбовчанина арестовали «Волгу» из-за долга по налогам
«Лиза Алерт» объявила поиски руководителя движения «Доноры Тамбовщины»
В Тамбове за 2,7 млн рублей обследуют городские «ливневки»
В Тамбовской области 24-летний парень нарвал дикорастущий мак на кладбище и попался полицейским
Тамбовчанин из ревности нанес приятелю смертельные удары ножом
Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста
Тамбовские санитарные врачи запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем»
У супругов из Тамбовской области изъяли почти 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
Через Сбербанк оплатили уже миллиард поездок в общественном транспорте безналичным способом
Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах
В Мичуринске коллега украла у почтальона деньги для раздачи пенсий
19-летнему мичуринцу грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии
Тамбовчанку задержали за кражу парфюмерии и бытовой химии
ФК «Тамбов» остается в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон
Сельсовет Тамбовского района сговорился с подрядчиком и раздробил закупку
Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза