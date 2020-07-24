Двое тамбовских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике
Стали известны результаты единого государственного экзамена по профильной математике. Его, напомним, ребята сдавали две недели назад, 10 июля. Этот предмет для сдачи стал третьим по популярности в регионе - свои знания по нему демонстрировали 1867 человек. При этом двое набрали максимальные сто баллов. Превосходный результат показали два выпускника лицея №14 имени Заслуженного учителя А.М. Кузьмина города Тамбова.
- В целом, ребята отлично справились с экзаменационными испытаниями по математике повышенного уровня сложности. 145 человек показали высокие баллы (от 80 до 99), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Тем временем, экзаменационная пора для тамбовских выпускников продолжается. 24 и 25 июля определены как резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти в основной день проведения экзамена, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам. В Тамбовской области таких 133 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU