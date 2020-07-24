Двое тамбовских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

24 Июль 2020 2020-07-24T12:05:45+03:00

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Стали известны результаты единого государственного экзамена по профильной математике. Его, напомним, ребята сдавали две недели назад, 10 июля. Этот предмет для сдачи стал третьим по популярности в регионе - свои знания по нему демонстрировали 1867 человек. При этом двое набрали максимальные сто баллов. Превосходный результат показали два выпускника лицея №14 имени Заслуженного учителя А.М. Кузьмина города Тамбова.

- В целом, ребята отлично справились с экзаменационными испытаниями по математике повышенного уровня сложности. 145 человек показали высокие баллы (от 80 до 99), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тем временем, экзаменационная пора для тамбовских выпускников продолжается. 24 и 25 июля определены как резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти в основной день проведения экзамена, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам. В Тамбовской области таких 133 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU