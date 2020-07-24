Администрация Тамбова изымает для муниципальных нужд гаражи, мешающие строительству дороги по ул. Магистральной

24 Июль 2020 2020-07-24T10:36:30+03:00

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Администрация города Тамбова приняла решение изъять для муниципальных нужд гаражи, расположенные в ГСК «Юбилейный», которые мешают строительству автодороги по ул. Магистральной, на участке от ул. Мичуринской до Бастионной. Переговоры с владельцами строений ведутся уже несколько лет, но, судя по всему, добровольно расставаться со своим имуществом люди не захотели. Как следует из постановления мэрии, город намерен изъять участки по 17-ю гаражами, площадью от 18 до 33 кв. м. каждый.

При этом владельцам построек собираются возместить их рыночную стоимость и участка и гаражей, а также компенсировать убытки, возникающие с невозможностью использования имущества. Оценку будет проводить муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог». После этого с собственниками гаражей заключат соответствующие договоры. Если и в этом случае будут несогласные, которые не уступят свои постройки, мэрия готова обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU