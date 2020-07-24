Тамбовчане планировали сбыть в Тюменской области 5 кг фальшивых монет

24 Июль 2020 2020-07-24T09:44:55+03:00

На уловку аферистов попался местный житель, который отдал им 130 тысяч рублей

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Двое жителей Тамбовщины планировали сбыть в Тюменской области больше пяти килограммов фальшивых монет, которые они купили как сувенирные на одном из столичных рынков. Подделки они выдавали за деньги времен царской России, сделанные из серебра. На уловку аферистов попался житель города Тобольска, который заплатил за 130 монет 130 тысяч рублей. Позже мужчина понял, что приобрел подделку и обратился в полицию.

Оперативники Управления уголовного розыска Управления МВД России по Тюменской области задержали подозреваемых в мошенничестве тамбовчан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Мужчин заключили под стражу.

- В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъято более пяти килограммов фальшивок. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Серебро царских времен оказалось фальшивкой

ИСТОЧНИК KP.RU