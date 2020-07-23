У следователей СК появится ведомственный санаторий

23 Июль 2020 2020-07-23T19:24:02+03:00

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил создать ведомственные санатории для сотрудников. На сегодняшний день все правоохранительные органы и другие федеральные органы исполнительной власти имеют ведомственные санаторно-курортные учреждения, где их сотрудники и пенсионеры с членами семей могут получать требуемое медицинское лечение, а главное, психологическую разгрузку и организованный отдых. В системе Следственного комитета Российской Федерации такого учреждения нет, и это планируют исправить.

- Ведомственный санаторий будет служить фактором социальной защищенности сотрудников, пенсионеров Следственного комитета, ветеранов ВОВ, следствия и боевых действий, многодетных семей, - считает Александр Бастрыкин. - Наши действующие сотрудники, выполняющие свои служебные обязанности в условиях трудной, напряженной, ненормированной работы, зачастую влияющей на их психоэмоциональное состояние и здоровье, как никто другой нуждаются в квалифицированном медицинском лечении и достойном оздоровительном отдыхе, как и их члены семьи. Это же касается и пенсионеров и ветеранов, многие из которых за годы работы подорвали свое здоровье.

Сейчас стоит задача проработать организационные, правовые, финансово-экономические и материально-технические аспекты. Предполагается, что создаваемое учреждение не потребует дополнительного финансирования из госбюджета, а сможет функционировать за счет перераспределения и оптимизации уже выделенных ведомству средств.

ИСТОЧНИК KP.RU