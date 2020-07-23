Тамбовские художники рисуют портреты врачей, борющихся с COVID-19
Тамбовские художники в рамках проекта «Подвиг продолжается» создадут портретную галерею врачей больницы имени Архиепископа Луки, которые приняли активное участие в борьбе с коронавирусом.
Всего художники нарисуют около 30 портретов врачей и медсестер из разных подразделений больницы. Увидеть работы тамбовчане смогут на выставке, запланированной на август.
- Портреты врачей и месдестер уже написали заслуженный художник РФ Борис Ольшанскй, художники Борис Ткачев, Ольга Соловьева, Елена Ланина, Виктор Кошелев, Михаил Афанасьев, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU