Тамбовские художники рисуют портреты врачей, борющихся с COVID-19

23 Июль 2020 2020-07-23T18:17:03+03:00

В августе состоится выставка, на которой будут представлены порядка 30 портретов медицинских работников Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Финалом творческого марафона станет выставка, которая запланирована на август

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Тамбовские художники в рамках проекта «Подвиг продолжается» создадут портретную галерею врачей больницы имени Архиепископа Луки, которые приняли активное участие в борьбе с коронавирусом.

Всего художники нарисуют около 30 портретов врачей и медсестер из разных подразделений больницы. Увидеть работы тамбовчане смогут на выставке, запланированной на август.

- Портреты врачей и месдестер уже написали заслуженный художник РФ Борис Ольшанскй, художники Борис Ткачев, Ольга Соловьева, Елена Ланина, Виктор Кошелев, Михаил Афанасьев, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU