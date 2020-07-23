2020-07-23T17:00:24+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали тамбовчанина, который пытался угнать мотоцикл

29-летний мужчина хотел совершить кражу на глазах хозяйки техники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Несостоявшегося вора передали полицейскимНесостоявшегося вора передали полицейским
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Тамбовские росгвардейцы задержали мужчину, который пытался угнать мотоцикл, припаркованный во дворе жилого дома на ул. К. Маркса в Тамбове. Владелица транспорта обратилась к росгвардейцам и рассказала, что она услышала сработавшую сигнализацию, вышла на улицу и увидела, как неизвестный ей мужчина снял чехол с мотоцикла и несколько раз ударил его ногой, чтобы отключить сигнал. Испугавшись криков свидетелей кражи, несостоявшийся вор убежал. Сотрудники вневедомственной охраны начали его поиски и вскоре обнаружили у дома на ул. Рязанской. Хозяйка мотоцикла узнала в нем похитителя.

- Росгвардейцы передали ранее судимого местного жителя прибывшей на место следственно-оперативной группе полиции, - сообщают в управлении Росгвардии по Тамбовской области.

Фото управления Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU

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