За выращивание конопли тамбовчанин получил условный срок

23 Июль 2020 2020-07-23T16:01:19+03:00

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В Гавриловском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» и ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере».

Как установил суд, в сарае у мужчины полицейские обнаружили 116 кустов конопли, которые он выращивал неподалеку от собственного дома.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU