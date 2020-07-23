2020-07-23T15:06:06+03:00
Общество

На шести тамбовских улицах не будет электричества

Его отключат в пятницу, 24 июля
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 24 июля света не будет на шести улицах. Как сообщили в администрации города, причиной тому станут проведение ремонтных работ на воздушной линии.

Так, с 8.30 до 16.30 электроэнергию отключат по следующим адресам:

- ул. Степная, д. 1-40;

- ул. 1-я Линия, д. 2-16;

- ул. 2-я Линия, д. 1-4.

Кроме того, при проведении планово-предупредительных ремонтных работ в трансформаторной с 13.00 до 16.30 электроэнергия не будет подаваться потребителям:

- ул. Московская, д. 39;

- ул. Б.Васильева, д. 6-10;

- ул. Куйбышева, д.2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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