На шести тамбовских улицах не будет электричества
Его отключат в пятницу, 24 июля
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В Тамбове 24 июля света не будет на шести улицах. Как сообщили в администрации города, причиной тому станут проведение ремонтных работ на воздушной линии.
Так, с 8.30 до 16.30 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- ул. Степная, д. 1-40;
- ул. 1-я Линия, д. 2-16;
- ул. 2-я Линия, д. 1-4.
Кроме того, при проведении планово-предупредительных ремонтных работ в трансформаторной с 13.00 до 16.30 электроэнергия не будет подаваться потребителям:
- ул. Московская, д. 39;
- ул. Б.Васильева, д. 6-10;
- ул. Куйбышева, д.2.
ИСТОЧНИК KP.RU