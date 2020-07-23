2020-07-23T13:15:29+03:00
Происшествия

«Лиза Алерт» объявила поиски руководителя движения «Доноры Тамбовщины»

О Евгении Преображенском ничего не известно с 20 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Евгений ПреображенскийЕвгений Преображенский
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В Тамбове поисково-спасательный отряд объявил в розыск председателя совета движения «Доноры Тамбовщины» Евгения Преображенского. 58-летний мужчина ушел из дома 20 июля и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Всех, кто может помочь в поисках Евгения Преображенского просят обратиться на горячую линию «Лизы Алерт» по тел. 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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