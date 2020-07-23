У тамбовчанина арестовали «Волгу» из-за долга по налогам

23 Июль 2020 2020-07-23T14:03:37+03:00

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После ареста автомобиля марки ГАЗ-3110 «Волга» житель Токаревского района погасил задолженность по налогам в размере более 50 тысяч рублей.

- На исполнении в Токаревском районном отделении судебных приставов Управления ФССП России по Тамбовской области находилось исполнительное производство о взыскании с жителя р.п. Токаревка задолженности по налоговым платежам на общую сумму более 50 тысяч рублей. Добровольно должник оплачивать задолженность не стремился, - пояснили в пресс-службе регионального УФССП.

Судебный пристав-исполнитель арестовал принадлежащий должнику автомобиль «Волга». Данная мера подействовала на мужчину, и он полностью погасил задолженность на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU