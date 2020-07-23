В Тамбове за 2,7 млн рублей обследуют городские «ливневки»

23 Июль 2020 2020-07-23T12:41:43+03:00

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В Тамбове выбирают подрядчика, который проведет инвентаризацию городской ливневой канализации. За работы предлагают почти 2,7 млн рублей. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова». Согласно условиям контракта, который планируют заключить с исполнителем, в Ленинском, Советском и Октябрьском районах города нужно обследовать 11 404 метра сетей.

- В процессе обследования необходимо актуализировать сведения об объектах ливневой канализации. Установить неполные и недостоверные данные, неучтенные объекты (в том числе не относящиеся к системе ливневой канализации: врезки, проколы и т.п.), провести плановую и высотную съемку трассы, - говорится в условиях контракта.

Всю собранную информацию специалисты должны предоставить заказчику, которым выступает муниципальное учреждение «Спецдорсервис» в цифровом виде. Срок окончания работ – конец ноября этого года.

Напомним, в начале июня, когда на областной центр обрушились сильные ливни, некоторые районы города оказались затоплены. Тамбовчане предположили, что причина этого – плохо работающая ливневая канализация, но в мэрии эти упреки отвергли и заявили, что сети соответствует необходимым нормативам. При среднестатистических осадках ливнёвки справляются со своей задачей, а вот в экстренных ситуациях специалистам приходится дополнительно откачивать воду.

ИСТОЧНИК KP.RU