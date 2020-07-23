2020-07-23T12:00:58+03:00
Происшествия

В Тамбовской области 24-летний парень нарвал дикорастущий мак на кладбище и попался полицейским

Молодому человеку грозит уголовное наказание за незаконный оборот наркотиков
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ржаксе полицейские задержали 24-летнего парня, жителя города Уварово, у которого в мешке находилось более 50 кустов дикорастущего мака. Наркотическое растение было отправлено на экспертизу, а молодой человек доставлен в отделение полиции для дачи показаний.

Задеражнный рассказал, что нарвал мак в районе сельского кладбища поселка Ржакса для себя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, после проведения экспертизы он будет привлечен к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У тамбовчанина арестовали «Волгу» из-за долга по налогам
«Лиза Алерт» объявила поиски руководителя движения «Доноры Тамбовщины»
В Тамбове за 2,7 млн рублей обследуют городские «ливневки»
В Тамбовской области 24-летний парень нарвал дикорастущий мак на кладбище и попался полицейским
Тамбовчанин из ревности нанес приятелю смертельные удары ножом
Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста
Тамбовские санитарные врачи запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем»
У супругов из Тамбовской области изъяли почти 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
Через Сбербанк оплатили уже миллиард поездок в общественном транспорте безналичным способом
Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах
В Мичуринске коллега украла у почтальона деньги для раздачи пенсий
19-летнему мичуринцу грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии
Тамбовчанку задержали за кражу парфюмерии и бытовой химии
ФК «Тамбов» остается в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон
Сельсовет Тамбовского района сговорился с подрядчиком и раздробил закупку
Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза