В Тамбовской области 24-летний парень нарвал дикорастущий мак на кладбище и попался полицейским

23 Июль 2020 2020-07-23T12:00:58+03:00

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В Ржаксе полицейские задержали 24-летнего парня, жителя города Уварово, у которого в мешке находилось более 50 кустов дикорастущего мака. Наркотическое растение было отправлено на экспертизу, а молодой человек доставлен в отделение полиции для дачи показаний.

Задеражнный рассказал, что нарвал мак в районе сельского кладбища поселка Ржакса для себя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, после проведения экспертизы он будет привлечен к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU