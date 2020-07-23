В Тамбовской области 24-летний парень нарвал дикорастущий мак на кладбище и попался полицейским
Молодому человеку грозит уголовное наказание за незаконный оборот наркотиков
Изменить размер текста:
В Ржаксе полицейские задержали 24-летнего парня, жителя города Уварово, у которого в мешке находилось более 50 кустов дикорастущего мака. Наркотическое растение было отправлено на экспертизу, а молодой человек доставлен в отделение полиции для дачи показаний.
Задеражнный рассказал, что нарвал мак в районе сельского кладбища поселка Ржакса для себя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, после проведения экспертизы он будет привлечен к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU