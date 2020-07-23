Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста
В ДТП пострадал 82-летний пенсионер
Пожилой мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 22 июля в 12 часов 20 минут на улице Ленинградской в районе дома №22 села Бондари. Как рассказали в областном УГИБДД, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Hyundai Solaris» наехала на 82-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате аварии пожилого мужчину с травмами доставили во вторую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU