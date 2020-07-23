Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста

23 Июль 2020 2020-07-23T10:14:28+03:00

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Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 22 июля в 12 часов 20 минут на улице Ленинградской в районе дома №22 села Бондари. Как рассказали в областном УГИБДД, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Hyundai Solaris» наехала на 82-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пожилого мужчину с травмами доставили во вторую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU