2020-07-23T10:14:28+03:00
Происшествия

Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста

В ДТП пострадал 82-летний пенсионер
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилой мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходуПожилой мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 22 июля в 12 часов 20 минут на улице Ленинградской в районе дома №22 села Бондари. Как рассказали в областном УГИБДД, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Hyundai Solaris» наехала на 82-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пожилого мужчину с травмами доставили во вторую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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