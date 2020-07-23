Тамбовчанин из ревности нанес приятелю смертельные удары ножом

23 Июль 2020 2020-07-23T11:04:10+03:00

А во время задержания мужчина угрожал полицейским

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В Тамбовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»и ч. 1 ст. 318 УК РФФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Установлено, что ночью, 7 апреля 2020 года, в больнице скончался 39-летний мужчина, доставленный с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки.

Как установлено следствием, потерпевший и его сожительница временно проживали в доме обвиняемого в селе Горелое Тамбовского района. Вечером, 6 апреля этого года, между мужчинами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища схватил нож и несколько раз ударил им приятеля в грудь. После этого мужчина скрылся. Во время задержания он, держа в руке орудие убийства, высказывал угрозы в адрес полицейских.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU