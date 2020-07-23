2020-07-23T11:04:10+03:00
Происшествия

Тамбовчанин из ревности нанес приятелю смертельные удары ножом

А во время задержания мужчина угрожал полицейским
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»и ч. 1 ст. 318 УК РФФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Установлено, что ночью, 7 апреля 2020 года, в больнице скончался 39-летний мужчина, доставленный с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки.

Как установлено следствием, потерпевший и его сожительница временно проживали в доме обвиняемого в селе Горелое Тамбовского района. Вечером, 6 апреля этого года, между мужчинами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища схватил нож и несколько раз ударил им приятеля в грудь. После этого мужчина скрылся. Во время задержания он, держа в руке орудие убийства, высказывал угрозы в адрес полицейских.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У тамбовчанина арестовали «Волгу» из-за долга по налогам
«Лиза Алерт» объявила поиски руководителя движения «Доноры Тамбовщины»
В Тамбове за 2,7 млн рублей обследуют городские «ливневки»
В Тамбовской области 24-летний парень нарвал дикорастущий мак на кладбище и попался полицейским
Тамбовчанин из ревности нанес приятелю смертельные удары ножом
Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста
Тамбовские санитарные врачи запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем»
У супругов из Тамбовской области изъяли почти 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
Через Сбербанк оплатили уже миллиард поездок в общественном транспорте безналичным способом
Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах
В Мичуринске коллега украла у почтальона деньги для раздачи пенсий
19-летнему мичуринцу грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии
Тамбовчанку задержали за кражу парфюмерии и бытовой химии
ФК «Тамбов» остается в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон
Сельсовет Тамбовского района сговорился с подрядчиком и раздробил закупку
Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза