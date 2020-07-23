Тамбовские санитарные врачи запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем»
В Тамбовской области запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем», которое было намечено на 14-16 августа. Подготовка к мероприятию велась, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, организаторы и гости феста надеялись, что все нормализуется, и его все-таки проведут. Поэтому не приостанавливались продажи билетов, а на официальной группе мероприятия организаторы сообщали о подготовке площадки. Внимание на эту информацию обратили в УМВД России по Тамбовской области, полицейские сообщили о готовящемся массовом мероприятии санитарным врачам и в ведомстве уже отреагировали на это сообщение.
- Управление Роспотребнадзора вынесло предостережение организаторам проведения рок-фестиваля «Чернозём-2020» о недопустимости проведения массового мероприятия на территории Тамбовской области в настоящее время, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU