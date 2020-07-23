Тамбовские санитарные врачи запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем»

23 Июль 2020 2020-07-23T09:29:37+03:00

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В Тамбовской области запретили проведение рок-фестиваля «Чернозем», которое было намечено на 14-16 августа. Подготовка к мероприятию велась, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, организаторы и гости феста надеялись, что все нормализуется, и его все-таки проведут. Поэтому не приостанавливались продажи билетов, а на официальной группе мероприятия организаторы сообщали о подготовке площадки. Внимание на эту информацию обратили в УМВД России по Тамбовской области, полицейские сообщили о готовящемся массовом мероприятии санитарным врачам и в ведомстве уже отреагировали на это сообщение.

- Управление Роспотребнадзора вынесло предостережение организаторам проведения рок-фестиваля «Чернозём-2020» о недопустимости проведения массового мероприятия на территории Тамбовской области в настоящее время, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU