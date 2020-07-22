2020-07-22T17:00:26+03:00
Происшествия

В Мичуринске коллега украла у почтальона деньги для раздачи пенсий

Женщина присвоила себе 20 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В полицию города Мичуринска поступило заявление от руководства одного из местных почтовых отделений о краже 20 тысяч рублей, предназначенных для раздачи пенсий.

Полицейские установили, что почтальон не досчиталась 20 тысяч рублей, которые должна была разнести по пенсионерам. Выяснилось, что кражу совершила коллега потерпевший, воспользовавшись благоприятным моментом.

- Ранее судимая за совершение имущественных преступлений женщина была доставлена в отдел полиции, созналась в содеянном и возвратила часть украденных денег. Остальные средства она успела потратить на собственные нужды. В настоящее время отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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