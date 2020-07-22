2020-07-22T18:00:47+03:00
Происшествия

У супругов из Тамбовской области изъяли почти 15 тысяч пачек контрафактных сигарет

Суд приговорил мужа и жену к условному сроку
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Токаревском районе суд вынес приговор в отношении мужа и жены, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере, по предварительному сговору, группой лиц».

Установлено, что супруги, один из которых является индивидуальным предпринимателем, в сентябре прошлого года приобрели в Воронежской области у неустановленного лица немаркированную табачную продукцию. Товар они продавали в принадлежащем им магазине в Токаревке.

- Указанная противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками полиции в декабре прошлого года. При осмотре места происшествия - магазина, было изъято почти 15 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, суммарная рыночная стоимость которых составила свыше 456 тысяч рублей, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Суд назначил каждому из супругов наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У супругов из Тамбовской области изъяли почти 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
Через Сбербанк оплатили уже миллиард поездок в общественном транспорте безналичным способом
Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах
В Мичуринске коллега украла у почтальона деньги для раздачи пенсий
19-летнему мичуринцу грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии
Тамбовчанку задержали за кражу парфюмерии и бытовой химии
ФК «Тамбов» остается в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон
Сельсовет Тамбовского района сговорился с подрядчиком и раздробил закупку
Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза
25 тамбовских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В Тамбовской области могут ввести налог на профессиональный доход
На Тамбовщине в аварии пострадали двое детей
Тамбовский торговец паленым алкоголем получил условный срок
За неделю на Тамбовщине от укусов клещей пострадали более ста человек
Тамбовских следователей признали одними из лучших в использовании криминалистической техники
В Тамбовской области уничтожили крупную плантацию марихуаны на поле, принадлежащем сельхозфирме
Больницы Тамбова и области получили 13 новых реанимобилей
Экс-сотрудница тамбовского УМВД осуждена за злоупотребление должностными полномочиями
Тамбовский театр кукол покажет «Плюшевую сказку»
В Тамбовской области за год на 28% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк поможет снизить ставку по ипотечным займам других банков
В Тамбовской области женщина угрожала убийством своей пожилой сестре
Самой популярной книгой среди тамбовских осужденных оказался «Граф Монте-Кристо»
Тамбочанин не смог продать машину из-за «пьяного штрафа»
На набережной Тамбова заменят семейство ежиков
Трое москвичей обворовывали особняки состоятельных тамбовчан
Один из кандидатов в губернаторы Тамбовской области не прошел муниципальный фильтр
В Тамбове более 50 домов оставят без горячей воды
В Тамбовской области водитель сбил 14-летнего велосипедиста