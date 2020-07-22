У супругов из Тамбовской области изъяли почти 15 тысяч пачек контрафактных сигарет

22 Июль 2020 2020-07-22T18:00:47+03:00

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В Токаревском районе суд вынес приговор в отношении мужа и жены, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере, по предварительному сговору, группой лиц».

Установлено, что супруги, один из которых является индивидуальным предпринимателем, в сентябре прошлого года приобрели в Воронежской области у неустановленного лица немаркированную табачную продукцию. Товар они продавали в принадлежащем им магазине в Токаревке.

- Указанная противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками полиции в декабре прошлого года. При осмотре места происшествия - магазина, было изъято почти 15 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, суммарная рыночная стоимость которых составила свыше 456 тысяч рублей, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Суд назначил каждому из супругов наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU