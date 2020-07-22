19-летнему мичуринцу грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии

22 Июль 2020 2020-07-22T16:15:11+03:00

Молодой человек прошел медкомиссию и был признан годным, однако потом в военкомат не явился

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В Мичуринске прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу.

Установлено, что в мае этого года парень прошел медицинское освидетельствование и его признали годным для прохождения воинской службы.

В течение июня-июля мичуринцу дважды вручал повестки о необходимости явки в военкомат. Однако юноша без уважительных причин в назначенный срок туда так и не явился. К тому же, документов, удостоверяющих наличие оснований для освобождения от службы, у молодого человека не имелось.

- Все это указывает на наличие в действиях молодого человека признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы), - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры. - В этой связи прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании уклониста.

ИСТОЧНИК KP.RU