ФК «Тамбов» остается в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон

22 Июль 2020 2020-07-22T14:47:04+03:00

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Контрольно-дисциплинарного комитета РФС присудил ФК «Тамбов» техническую победу над «Сочи». «Волки» получили дополнительные три очка в турнирную таблицу и, таким образом, сохранили себе прописку в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.

В соответствии со статьей 29, частью 1 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 1 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неявку на матч - присудить поражение ФК "Сочи" г. Сочи в матче 29-го тура Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 гг. между командами «Тамбов»— «Сочи» со счетом 0:3, присудить победу ФК «Тамбов» г. Тамбов в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать ФК «Сочи» г. Сочи на 1 500, - говорится в официальном сообщении КДК.

Напомним, что матч между «Тамбовом» и «Сочи» должен был пройти 16 июля в Нижнем Новгороде. Однако он не состоялся из-за того, что в команде южан обнаружили коронавирус у девяти игроков.

Фото: официальный сайт ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU