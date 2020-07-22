Тамбовчанку задержали за кражу парфюмерии и бытовой химии

22 Июль 2020 2020-07-22T15:22:15+03:00

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В дежурную часть ОМВД по Жердевскому району поступило сообщение о краже из супермаркета в районном центре. На улицу Советскую в Жердевку выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили персонал магазина и выяснили, что у них пропала парфюмерия и бытовая химия.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили, что кражу совершила женщина. Она вошла в здание магазина и похитила с прилавка товар, после чего незаметно прошла мимо кассы.

- Полицейские составили описание злоумышленницы и приступили к ее розыску. Сотрудники уголовного розыска и участковые полиции провели ряд мероприятий, в результате которых была задержана 32-летняя женщина, жительница села Вязовое. Похищенное было изъято и возвращено магазину. Как было установлено, ранее задержанная уже совершала схожие кражи. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU