2020-07-22T13:47:18+03:00
Общество

Сельсовет Тамбовского района сговорился с подрядчиком и раздробил закупку

Контракт с фирмой, которая благоустраивала село Покрово-Пригородное, заключили без проведения торгов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Комиссия Тамбовского УФАС России признала администрацию Покрово-Пригородного сельсовета Тамбовского района и ООО «Пандора-Групп» нарушителями Закона о защите конкуренции за заключение антиконкурентного соглашения.

Поводом для возбуждения дела явилось обращение прокуратуры Тамбовского района.

Выяснилось, что администрация Покрово-Пригородного сельсовета Тамбовского района работая по программе «Формирование современной городской среды на территории Покрово-Пригородного сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2022 годы» в 2018 - 2019 годах без торгов заключала договоры на благоустройство общественной территории сельсовета с единственным поставщиком - ООО «Пандора-Групп», раздробив закупку на несколько договоров менее 100 000 руб. каждый.

Искусственное разделение единой закупки подтверждается собранными доказательствами по делу.

Так, смета на благоустройство общественной территории «Сквер памяти летчика-истребителя героя Советского Союза Афанасьева В.Н.» на сумму 1 043 000 руб. была раздроблена на договоры, не превышающие 100 000 руб.; первоначально закупка работ по благоустройству сквера была включена в план-график закупок, однако после заключения первого договора с ООО «Пандора-Групп» была отменена; работы разделены на отдельные этапы: устройство выравнивающего основания из песка под дорогу, устройство выравнивающего основания из щебня под дорогу, асфальтирование участка дороги и др.; договоры заключены с разницей 1-2 дня, договоры и сметы готовил подрядчик.

В результате, ООО «Пандора-Групп» получило право на выполнение работ в приоритетном порядке без участия в конкурентной борьбе, лишив других хозяйствующих субъектов возможности претендовать на заключение контракта. В то же время, при участии Общества в конкурентных торгах с аналогичным предметом закупок, проводимых сельсоветом, процент снижения цены контракта составлял 22,5 %.

- Такие действия администрации и ООО «Пандора-Групп» приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству территорий Тамбовской области, а также к неэффективному использованию бюджетных средств, - сообщает УФАС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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