2020-07-22T17:32:03+03:00
Общество

Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах

Мужчина совершил нарушений более чем на 100 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Рассказово местный житель оплатил 80 административных штрафов ГИБДД только после ограничения в праве управления транспортным средством.

- В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось 80 исполнительных производств в отношении гражданина Н. о взыскании административных штрафов ГИБДД на общую сумму 110 тысяч рублей. Должник никаких мер по оплате штрафов не предпринимал, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Судебный пристав вынес постановление об ограничении мужчины в водительских правах. Только после этого должник оплатил все штрафы ГИБДД, потому что перспектива стать пешеходом его не радовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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