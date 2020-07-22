Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах
В Рассказово местный житель оплатил 80 административных штрафов ГИБДД только после ограничения в праве управления транспортным средством.
- В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось 80 исполнительных производств в отношении гражданина Н. о взыскании административных штрафов ГИБДД на общую сумму 110 тысяч рублей. Должник никаких мер по оплате штрафов не предпринимал, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.
Судебный пристав вынес постановление об ограничении мужчины в водительских правах. Только после этого должник оплатил все штрафы ГИБДД, потому что перспектива стать пешеходом его не радовала.
ИСТОЧНИК KP.RU