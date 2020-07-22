Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза

22 Июль 2020 2020-07-22T13:05:18+03:00

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 30 случаев заражения

Изменить размер текста: A A

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, в регионе в два раза увеличилось число случаев бешенства среди животных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 15 до 30 случаев).

- Случаи бешенства животных зарегистрированы на 13 административных территориях области, в 25 населенных пунктах. (В 2019 году – на 7 административных территориях области, в 12 населённых пунктах). 7 случаев зарегистрировано в Пичаевском районе, 4 случая – в Рассказовском районе, по 3 случая – в Сампурском и Сосновском районах, по 2 случая – в г.Тамбове, в Бондарском, Мичуринском, Ржаксинском районах, по 1 случаю – в г.Рассказово, в Инжавинском, Петровском, Мордовском, Тамбовском районах, - сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала текущего года бешенство выявили у 21 лисицы, шести собак и трех кошек. При этом количество обращений пострадавших от покусов животными снизилось на 15,7 %. За медицинской помощью обратились 1270 человек (125,0 на 100 тысяч населения), среди которых 275 — дети до 15 лет (186,0 на 100 тысяч населения).

Последний случай бешенства у животного зарегистрирован в подворье на ул. Калинина р.п. Первомайский. Заболевание подтвердилось у щенка. Теперь там введен карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU