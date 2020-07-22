2020-07-22T13:05:18+03:00
Общество

Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 30 случаев заражения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, в регионе в два раза увеличилось число случаев бешенства среди животных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 15 до 30 случаев).

- Случаи бешенства животных зарегистрированы на 13 административных территориях области, в 25 населенных пунктах. (В 2019 году – на 7 административных территориях области, в 12 населённых пунктах). 7 случаев зарегистрировано в Пичаевском районе, 4 случая – в Рассказовском районе, по 3 случая – в Сампурском и Сосновском районах, по 2 случая – в г.Тамбове, в Бондарском, Мичуринском, Ржаксинском районах, по 1 случаю – в г.Рассказово, в Инжавинском, Петровском, Мордовском, Тамбовском районах, - сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала текущего года бешенство выявили у 21 лисицы, шести собак и трех кошек. При этом количество обращений пострадавших от покусов животными снизилось на 15,7 %. За медицинской помощью обратились 1270 человек (125,0 на 100 тысяч населения), среди которых 275 — дети до 15 лет (186,0 на 100 тысяч населения).

Последний случай бешенства у животного зарегистрирован в подворье на ул. Калинина р.п. Первомайский. Заболевание подтвердилось у щенка. Теперь там введен карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тамбовщины оплатил 80 штрафов ГИБДД после того, как его ограничили в водительских правах
В Мичуринске коллега украла у почтальона деньги для раздачи пенсий
19-летнему мичуринцу грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии
Тамбовчанку задержали за кражу парфюмерии и бытовой химии
ФК «Тамбов» остается в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон
Сельсовет Тамбовского района сговорился с подрядчиком и раздробил закупку
Заболеваемость животных бешенством на Тамбовщине увеличилась в два раза
25 тамбовских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В Тамбовской области могут ввести налог на профессиональный доход
На Тамбовщине в аварии пострадали двое детей
Тамбовский торговец паленым алкоголем получил условный срок
За неделю на Тамбовщине от укусов клещей пострадали более ста человек
Тамбовских следователей признали одними из лучших в использовании криминалистической техники
В Тамбовской области уничтожили крупную плантацию марихуаны на поле, принадлежащем сельхозфирме
Больницы Тамбова и области получили 13 новых реанимобилей
Экс-сотрудница тамбовского УМВД осуждена за злоупотребление должностными полномочиями
Тамбовский театр кукол покажет «Плюшевую сказку»
В Тамбовской области за год на 28% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк поможет снизить ставку по ипотечным займам других банков
В Тамбовской области женщина угрожала убийством своей пожилой сестре
Самой популярной книгой среди тамбовских осужденных оказался «Граф Монте-Кристо»
Тамбочанин не смог продать машину из-за «пьяного штрафа»
На набережной Тамбова заменят семейство ежиков
Трое москвичей обворовывали особняки состоятельных тамбовчан
Один из кандидатов в губернаторы Тамбовской области не прошел муниципальный фильтр
В Тамбове более 50 домов оставят без горячей воды
В Тамбовской области водитель сбил 14-летнего велосипедиста