2020-07-22T12:20:12+03:00
Общество

25 тамбовских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Треть ребят получили очень высокие результаты
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Его школьники сдавали 6 и 7 июля. В Тамбовской области знания по этому предмету демонстрировали 3425 ребят. При этом 25 человек показали блестящий результат, набрав 100 баллов.

Результат экзамена по русскому языку требуется для поступления в вуз на любую специальность, поэтому экзамен является самым массовым. Экзаменационная работа состояла из двух частей. Она включала 27 заданий.

Как отметили в управлении образования и науки области, тамбовские выпускники показали отличное знание предмета.

- Так, приблизительно треть ребят набрали высокие баллы на экзамене по русскому языку. С результатом от 80 до 99 баллов его сдали 1172 человека, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тем временем, экзаменационная пора у выпускников продолжается. 22 и 23 июля, они сдают устную часть экзамена по иностранным языкам, на него зарегистрировались 235 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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