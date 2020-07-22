На Тамбовщине в аварии пострадали двое детей
В Тамбовской области в аварии получили травмы двое детей. ДТП произошло сообщает втономному округу.ые ними из лучших в использовании 21 июля 12 часов 15 минут на перекрестке улиц Калинина и Октябрьская рабочего поселка Токаревка. 29-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Kia Ceed», столкнулась с «Nissan Qashgai», за рулем которого балы 27-летняя женщина.
После столкновения автомобиль «Nissan Qashgai» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «КамАЗ-5490», в составе полуприцепа «Тонар»,под управлением 38-летнего мужчины.
- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Nissan Qashgai», семилетний и двухлетний мальчики, их доставили в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU