2020-07-22T11:01:18+03:00
Происшествия

На Тамбовщине в аварии пострадали двое детей

После столкновения иномарки и «КамАЗа» в больнице оказались мальчики двух и семи лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После столкновения двух легковушек, одна из них отлетела в КамАЗПосле столкновения двух легковушек, одна из них отлетела в КамАЗФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области в аварии получили травмы двое детей. ДТП произошло сообщает втономному округу.ые ними из лучших в использовании 21 июля 12 часов 15 минут на перекрестке улиц Калинина и Октябрьская рабочего поселка Токаревка. 29-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Kia Ceed», столкнулась с «Nissan Qashgai», за рулем которого балы 27-летняя женщина.

После столкновения автомобиль «Nissan Qashgai» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «КамАЗ-5490», в составе полуприцепа «Тонар»,под управлением 38-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Nissan Qashgai», семилетний и двухлетний мальчики, их доставили в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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