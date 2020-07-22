В Тамбовской области могут ввести налог на профессиональный доход

22 Июль 2020 2020-07-22T11:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовские депутаты на заседании комитета бюджету, налогам и финансам областной Думы одобрили законопроект о введении на территории региона специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Новый налоговый режим предназначен для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников. При этом их доход не должен быть больше 2,4 млн рублей в год.

- Оформиться как самозанятые смогут физические лица и предприниматели, которые оказывают парикмахерские, репетиторские, косметологические услуги, сдают в аренду собственное жилье, консультируют по юридическим вопросам, осуществляют ремонт, торгуют собственными изделиями ручной работы, проводят фото и видеосъемку и другое. Введение в действие данного налогового режима позволит самозанятым гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность и в дальнейшем вести ее в наиболее необременительном режиме, - сообщили в управлении регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области.

Чтобы тамбовчане платили налог по ставке 4% (в отношении доходов, полученных от физических лиц) и 6% (в отношении доходов, полученных от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), они должны скачать мобильное приложение «Мой налог». В данном случае можно обойтись без посещения налоговой инспекции.

Добавим, что одним из преимуществ налога на профессиональный доход является отсутствие отчетности в налоговый орган, освобождение от уплаты страховых взносов и использования контрольно-кассовой техники.

- Данный законопроект будет вынесен на рассмотрение регионального законодательного собрания, которое состоится в предстоящую пятницу, 24 июля, - отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU