2020-07-22T10:20:17+03:00
Происшествия

Тамбовский торговец паленым алкоголем получил условный срок

У мужчины нашли 44 тысячи бутылок спиртного
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В октябре прошлого года под следствие попал 54-летний житель Кирсановского района, у которого на складе и в двух грузовиках нашли 44 тысячи бутылок алкоголя различного наименования. Вся продукция была немаркированная – на ней отсутствовали федеральные специальные марки. Сопроводительные документы на спиртное также отсутствовали. Алкоголь с признаками контрафакта изъяли и направили на экспертизу.

В отношении владельца спиртного следователи УМВД России по Тамбовской области возбудили несколько уголовных дел: по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Закупка, хранение, перевозка алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, совершенные неоднократно, с причинением крупного ущерба». По окончании расследования уголовных дел в конце июня текущего года они направлены в прокуратуру Кирсановского района для утверждения обвинительного заключения и рассмотрения в суде по существу.

- 13 июля суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом 44 тысяч бутылок фальсифицированной немаркированной алкогольной продукции и назначил ему наказание – 2 года 9 месяцев лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Изъятая алкогольная продукция по решению суда подлежит уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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