2020-07-22T09:00:19+03:00
Общество

Тамбовских следователей признали одними из лучших в использовании криминалистической техники

Новые технологии помогли раскрыть тысячи преступлений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание посредством видео-конференц-связи с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России.

На совещании обсудили состояние работы по применению криминалистической техники следственными органами СК России, а также вопросы повышения квалификации следователей и руководителей следственных подразделений.

Руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в своем докладе констатировал, что наиболее востребованными у следователей и следователей-криминалистов являются мобильные комплексы по сбору и анализу цифровых данных «UFED», которые применялись более 26 тысяч раз. В результате их использования по 13 671 тяжкому и особо тяжкому преступлению получена значимая для следствия информация. На высоком уровне также востребованы комплекты источников криминалистического света для выявления и предварительного исследования следов, ультрафиолетовые осветители и щелевые источники света, которые применялись более 25 тысяч раз, в 16 335 случаях получена значимая для следствия информация по более чем 13 тысячам тяжких и особо тяжких преступлений. Препараты для обнаружения следов биологического происхождения применялись более 14 тысяч раз, а материалы для выявления и фиксирования следов – почти 8 тысяч раз. Увеличено применение обнаружителей скрытых видеокамер, нелинейных локаторов, эхолотов, гидролокаторов, эндоскопов, беспилотных летательных аппаратов.

- Большая часть следственных органов эффективно использует весь арсенал имеющейся криминалистической и специальной техники. Наиболее успешно в прошлом году она применялась в следственных подразделениях по Брянской, Ленинградской, Омской, Сахалинской, Томской, Тамбовской, Оренбургской, Астраханской, Смоленской, Мурманской, Тюменской областям, Приморскому и Алтайскому краям, а также Ямало-Ненецкому автономному округу, - сообщает СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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