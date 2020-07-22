За неделю на Тамбовщине от укусов клещей пострадали более ста человек

22 Июль 2020 2020-07-22T09:42:32+03:00

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По информации регионального Роспотребнадзора, за неделю в Тамбовской области за помощью к медикам обратился 101 человек, пострадавший от укуса клещей. Среди них оказалось 37 детей. Специалисты отмечают характерный для текущего времени года уровень обращаемости по данному вопросу.

- Анализ случаев присасывания клеща по месту нападения показал, что в 57 % случаев присасывание произошло на территории домовладений, что указывает на необходимость систематического благоустройства приусадебных участков, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего же по данным на 20 июля, в области зафиксировано 2390 пострадавших от укусов клещей, в том числе 827 детей. При этом в 2020 году случаи клещевого вирусного энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза не регистрировались. Выявлен лишь один случай клещевого вирусного боррелиоза у тамбовчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU