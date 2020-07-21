В Тамбовской области уничтожили крупную плантацию марихуаны на поле, принадлежащем сельхозфирме

21 Июль 2020 2020-07-21T18:05:24+03:00

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В рамках второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020» сотрудники полиции Никифоровского района выявили очаг дикорастущей марихуаны площадью около 1 тысячи квадратных метров на поле одного из местных сельхозпредприятий. Руководитель фирмы, кому принадлежит поле, получил предписание об уничтожении наркотикосодержащих растений.

Работники сельхозорганизации при помощи бензотримеров и трактора уничтожили весь очаг дикорастущей марихуаны, собрали в стога и подожгли. За процессом следили полицейские и члены районной антинаркотической комиссии.

- С момента начала мероприятия силами участковых уполномоченных полиции и коллег из других подразделений органов внутренних дел проводятся профилактические разъяснительные мероприятия с гражданами, в собственности которых есть приусадебные земельные участки. Полицейские раздают профилактические листовки, доводят информацию о недопустимости культивирования наркотикосодержащих растений и их уничтожения в случае появления. Кроме того, проводятся беседы и с руководителями и работниками сельхозпредприятий на предмет выявления и последующего уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU