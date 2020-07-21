2020-07-21T17:01:17+03:00
Происшествия

Экс-сотрудница тамбовского УМВД осуждена за злоупотребление должностными полномочиями

Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы управления по вопросам миграции регионального УМВД России. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как установили следствие и суд, в 2018 году осужденная по просьбе своего знакомого внесла в учетно-служебную документацию и программное обеспечение ППО «Территория» заведомо ложные сведения о поступлении с мая по декабрь 2017 года от двух коммерческих организаций уведомлений о заключении, прекращении трудовых договоров, а также гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами.

В итоге фирмам удалось избежать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в РФ. Данное преступление выявили оперативные сотрудники регионального управления МВД России.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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