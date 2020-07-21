Экс-сотрудница тамбовского УМВД осуждена за злоупотребление должностными полномочиями
В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы управления по вопросам миграции регионального УМВД России. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Как установили следствие и суд, в 2018 году осужденная по просьбе своего знакомого внесла в учетно-служебную документацию и программное обеспечение ППО «Территория» заведомо ложные сведения о поступлении с мая по декабрь 2017 года от двух коммерческих организаций уведомлений о заключении, прекращении трудовых договоров, а также гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами.
В итоге фирмам удалось избежать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в РФ. Данное преступление выявили оперативные сотрудники регионального управления МВД России.
- Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU