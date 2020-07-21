2020-07-21T17:34:13+03:00
Общество

Больницы Тамбова и области получили 13 новых реанимобилей

Они оснащены необходимым оборудованием, которые помогут спасать жизни пациентам
Ксения АЛЕШИНА
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7 реанимобилей из 13 достались областному центру7 реанимобилей из 13 достались областному центруФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Тамбовские больницы получили новые машины скорой помощи высокого класса комплектации. В торжественной обстановке у здания региональной администрации медикам вручили ключи от реанимобилей.

- Новый транспорт поступил в регион по распоряжению Правительства Российской Федерации в рамках национального проекта «Здравоохранение». 7 автомобилей скорой медицинской помощи из 13 достались областному центру, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

По информации регионального управления здравоохранения, реанимобили оснащены необходимым оборудованием, включая специальные укладки для детей и взрослых, теплоизоляционные контейнеры, акушерские наборы, термоодеяло, аппараты ИВЛ, портативный кислород и дефибрилляторы. Всех этих аппаратов будет достаточно, чтобы в дороге оказать пациенту помощь и оперативно доставить его в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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