Больницы Тамбова и области получили 13 новых реанимобилей

21 Июль 2020 2020-07-21T17:34:13+03:00

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Тамбовские больницы получили новые машины скорой помощи высокого класса комплектации. В торжественной обстановке у здания региональной администрации медикам вручили ключи от реанимобилей.

- Новый транспорт поступил в регион по распоряжению Правительства Российской Федерации в рамках национального проекта «Здравоохранение». 7 автомобилей скорой медицинской помощи из 13 достались областному центру, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

По информации регионального управления здравоохранения, реанимобили оснащены необходимым оборудованием, включая специальные укладки для детей и взрослых, теплоизоляционные контейнеры, акушерские наборы, термоодеяло, аппараты ИВЛ, портативный кислород и дефибрилляторы. Всех этих аппаратов будет достаточно, чтобы в дороге оказать пациенту помощь и оперативно доставить его в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU