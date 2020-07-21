2020-07-21T12:51:18+03:00
Общество

Один из кандидатов в губернаторы Тамбовской области не прошел муниципальный фильтр

Документов не хватает у Гагика Овсепяна
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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21 июля, на 167-м заседании избирательной комиссии Тамбовской области приняли решение об извещении кандидата на должность главы администрации Тамбовской области Овсепяна Гагика Робертовича о выявленном отсутствии документов, необходимых для его регистрации.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением в Тамбовской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ Овсепяна Гагика Робертовича кандидатом на должность главы администрации Тамбовской области требованиям Закона Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 158-З «О выборах главы администрации Тамбовской области», избирательная комиссия Тамбовской области выявила отсутствие документов, необходимых для регистрации кандидата. Как выяснилось, у претендента на губернаторское кресло не хватает листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата (пункт 1 части 1 статьи 27 Закона Тамбовской области № 158-З), а также подписанного кандидатом списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (пункт 2 части 1 статьи 27 Закона Тамбовской области № 158-З).

- В этой связи было принято решение известить кандидата на должность главы администрации Тамбовской области Овсепяна Гагика Робертовича о выявленном отсутствии документов, необходимых для его регистрации, и назначить заседание избирательной комиссии Тамбовской области по рассмотрению вопроса относительно регистрации кандидата на 25 июля, - сообщает региональный избирком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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